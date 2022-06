Baiano: "Politano meglio di Deulofeu. Kvaratskhelia? Diamogli il tempo di sbagliare..."

Ciccio Baiano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Bisogna puntare sul settore giovanile, è vitale in molti casi per rinforzarsi anche a livello aconomico. Deulofeu? A Udine ha fatto bene la scorsa stagione ma veniva da due stagioni no. Politano ha dimostrato di fare bene, in ogni circostanza. Basandosi sull'ultima stagione, il valore è lo stesso negli anni passati, invece, Politano ha fatto meglio.

Kvaratskhelia? L'ho visto, ha qualità importanti ma arriva in un campionato complicato. Poi dovrà sostituire Insigne e non sarà facile. Diamogli il tempo di crescere e sbagliare".