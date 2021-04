Baiano: "Mertens resterà altri due anni, sino al 2023 sarà ancora lui il titolare"

Napoli - Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Francesco Baiano, ex attaccante del Napoli. “Domani dovrà essere il Napoli a fare la partita – ha detto Baiano a Radio Crc – perché l’Inter è brava a chiudersi. La squadra di Conte sa contenere per poi ripartire con grande velocità. A volte sembra che i calciatori dell’Inter viaggino su dei motocicli”. Tuttavia, secondo Baiano “Il Napoli ha le caratteristiche giuste per mettere la difesa dell’Inter in grande difficoltà. I centrali nerazzurri, se presi da dietro, non sembrano dei fulmini di guerra. Per questo motivo, credo che la soluzione migliore sia partire con Mertens”. E non con Osimhen “perché – ha proseguito Baiano – il nigeriano è bravo ad attaccare gli spazi, cosa che l’Inter non concederà. Meglio puntare su Mertens. Sono contento che resterà a Napoli per altre due stagioni. Anzi, secondo me sino al 2023 sarà ancora lui il titolare del Napoli. Per me è insostituibile”. Per quanto riguarda la corsa Champions, per Baiano “E’ l’Atalanta ad essere in vantaggio. Gioca bene e non ha le stesse pressioni delle altre concorrenti”.