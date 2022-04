Baiano: "Mertens non mi meraviglia, non dimentica dove si trova la porta. C'è un altro azzurro in crescita"

Ultime calcio Napoli - Francesco Baiano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"A Mertens dai un pallone e fa gol, Insigne sta crescendo. Mertens è stato fuori tante partite ma non ha dimenticato dove si trovi la porta, non mi meraviglio. Insigne è cresciuto rispetto ad alcuni suoi compagni. Non bisogna, però, prendere di mira per partito preso. Mi sono piaciuti i prima 80 minuti, anche se i primi 15 ha sofferto. E' venuto fuori e si è portato sul 2-0. Non mi sono piaciuti gli ultimi 10 dove si è fatto ribaltare nel punteggio. Si è spenta la luce e non si capisce perchè. Una squadra che ha ambizioni, non può perdere una partita così. A Foggia ho pareggiato una partita 4-4, vincendola a 18 minuti dalla fine, 4-0. Abbassi l'attenzione, prendi un gol, poi un altro e poi si complicano le cose".