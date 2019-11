Ciccio Baiano, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Buongiorno Sportiva, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco le sue dichiarazioni.

SUL NAPOLI: "Sto in mezzo tra società e spogliatoio. La Società ha ragione perché se manda la squadra in ritiro i giocatori devono andarci ma il Presidente ha mancato di rispetto. Per me il giocattolo si è rotto, è triste vedere la classifica del Napoli".