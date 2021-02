Baiano: "Gattuso? Sono i giocatori a fare la differenza e tanti gli sono mancati per infortuni vari. Sento giudizi crudeli su di lui"

L'ex attaccante Francesco Baiano è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Il sorpasso dell'Inter significa poco, così com'era quando era in ritardo. Ancora mancano tantissime partite, e cinque-sei squadre hanno la possibilità di vincere lo Scudetto in questo anno particolare: basta manchino due-tre giocatori importanti e il livello delle squadre si abbassa, così chi è dietro può recuperare".

Quante colpe ha Gattuso? "Sul ruolo dell'allenatore c'è sempre qualcosa da ridire... Faccio l'esempio di Allegri: ha stravinto, ma ogni volta che la Juve perdeva una partita era colpa sua. Figuriamoci in una piazza esigente come Napoli, e infatti sento giudizi crudeli. Io però non ragiono mai da tifoso e dico che in un momento così difficile sta facendo cose buone. Forse poteva fare di più, ma anche i giocatori allora... Bisogna renderci conto che sono loro a fare la differenza. E a lui ne sono mancati tanti".