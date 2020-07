Baiano: "Gattuso è da 9! Ho dei dubbi su Osimhen: segnare in Italia è più dura che in Francia..."

Ultime notizie Napoli - Francesco Baiano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

Osimhen le piace?

"Ho dubbi, non perchè non sia bravo anzi è forte. Però giocare in Francia è una cosa, in Italia è un'altra. Come dice Ibra se fai venti gol in Italia puoi segnare ovunque. I 25 gol in Francia non valgono quelli del nostro campionato".