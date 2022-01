Baiano: "Elmas sta dando soddisfazioni! Al posto di Insigne? È altrettanto importante"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Francesco Baiano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli deve stare attaccato al carro delle squadre prime in classifica, fino a quando non tornerà ad essere la squadra vista nelle prime giornate di campionato.

Elmas è cresciuto tantissimo, può giocare in varie posizioni ed è un calciatore completo: sta dando soddisfazioni, ha tecnica e corsa ed è importante per il Napoli. Insigne è un campione d’Europa con caratteristiche diverse, ma Elmas è altrettanto importante. In questo momento può ricoprire vari ruoli, Spalletti lo sfrutta per coprire dei buchi e lui ha giocato partite importanti in tante posizioni perchè legge il gioco e ha i tempi giusti per inserirsi.

Spalletti sta facendo un lavoro strepitoso, la crescita di certi giocatori è legata ad un allenatore che gli sta dando una mano nella crescita. Se i giocatori capiscono questa cosa, fanno tutto ciò che gli dice l’allenatore”