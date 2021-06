Baiano: "ADL e Spalletti hanno due caratteri molto fumantini: occhio ai momenti delicati"

Francesco Baiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non penso che Insigne possa cambiare squadra, anche se nel calcio mai dire mai. Credo che ci siano solo delle normali schermaglie tra la società e l’agente del giocatore. Come si muoverà il Napoli sul mercato? Ci vuole un ricambio a destra e un titolare a sinistra, perché quest’anno si sono visti dei problemi. Davanti e in mezzo al campo credo che il Napoli sia abbastanza coperto. Poi è logico che se dovesse partire Fabian o Koulibaly Giuntoli dovrà correre ai ripari. Senza Gattuso Bakayoko non è stato confermato, bisogna capire che tipo di giocatore vuole Spalletti, sicuramente se ne vorrà uno con quella fisicità il Napoli dovrà intervenire. Spalletti al Napoli? Conosco molto bene Luciano, essendo il suo come quello del presidente un carattere molto fumantino, basta una scintilla per fare esplodere tutto. Bisognerà essere bravi a buttare acqua sul fuoco nei momenti difficili. Tutti abbiamo dei difetti, la cosa che mi piace di Luciano è che le cose te le dice in faccia senza mandartele a dire e questo i giocatori l’apprezzano molto".