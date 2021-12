Bagni si commuove con Alberto Angela: "Ha lasciato un vuoto enorme, era umile e amava Napoli"

Napoli Calcio - Ieri sera, durante l'amatissimo programma tv "Stanotte a Napoli" di Alberto Angela su Rai Uno, c'è stato un passaggio su Diego Armando Maradona in compagnia di Salvatore Bagni.

L'ex Napoli, emozionato, ha raccontato così il compagno scomparso:

"L'ho conosciuto sin dai primi giorni. Era umile, sempre disponibile non ha mai messo in difficoltà nessuno. Lui amava la gente di Napoli perché somigliava agli argentini, non poteva giocare in nessun altra città. Aveva una classe che nessun altro calciatore poteva avere. Alla sua presentazione vi erano 70mila spettatori, ad ogni gara facevamo una media di 75-80mila spettatori. Maradona ha lasciato un vuoto enorme e incolmabile, è andato via troppo presto, mi ha lasciato una grande amicizia. Non ci sarà mai più un giocatore come lui in Italia, il più forte al Mondo all'età di 23 anni e mezzo scelse di giocare nel Napoli".