Bagni ricorda il primo scudetto: "Fu un'impresa, Napoli è la città nella quale ho raccolto più affetto"

Notizie Napoli calcio. Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport:

“Spero che si torni a giocare, perché il calcio è un splendido gioco ma anche una formidabile azienda che produce economia. Non fermiamoci ad osservare i fuoriclasse, pensiamo alle figure che hanno meno visibilità e stipendi normalissimi. O ai calciatori di B, alla serie C, ai tornei sui quali gli effetti della serie A sarebbero positivi. Napoli è la città nella quale ho raccolto l’affetto più grosso: ieri mi saranno arrivati un centinaio di WhatsApp, per ricordarmi del primo scudetto, quello del 10 maggio dell’87. Fu un’impresa”