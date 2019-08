Bagni: "Preferisco Lozano a James. Il colombiano non è quello di qualche anno fa, non lo prenderei"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Salvatore Bagni, ex centrocampista di Napoli ed Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Al Napoli serve un 9 o almeno un 8 e ¾. Milik è una prima punta, ma è una prima punta diversa da uno come Icardi perché partecipa di più. Però non puoi avere solo Milik per un’intera stagione, gli darei fiducia, ma gli metterei vicino qualcun altro. I goal dei centravanti si pesano e non si contano, meglio se segni un goal decisivo anziché due che non lo sono. Giocare in una grande squadra è più semplice, sei facilitato perché giochi spesso nella metà campo avversaria. Lozano? Non lo vedrei bene come prima punta, può giocare a destra e sinistra, ma non è una prima punta. E’ dinamico e le sue caratteristiche le conosciamo. E’ un motorino perpetuo, fa goal. A me piace di più di James in questo momento della loro carriera. Il colombiano infiamma perché ha giocato solo in grande squadre, ma al momento Lozano è un attaccante in crescita. Non prenderei James, secondo me Icardi e Lozano possono essere più funzionali al gioco. James aveva un valore tecnico tre o quattro anni fa, adesso è diverso”.