Bagni: "Non farei mai lo scambio Zielinski-Luis Alberto, vi spiego il motivo"

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni:

“Non farei mai lo scambio Zielinski-Luis Alberto, il primo è nettamente superiore. Per me non è alla pari, se ci fosse un conguaglio andrebbe bene. Per lui la soluzione migliore è una squadra che ha vinto e gli dia libertà totale. Sarri non è uno stupido, Luis Alberto con lui non ha avuto vita facile. Zielinski ti fa 10 gol a campionato ed ha una grande duttilità. Per me tecnicamente è difficile trovare giocatori come il polacco”.