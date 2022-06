Bagni: "Napoli-Verona? Chiamai Gattuso prima del match: mi sorprese con queste testuali parole"

Calcio Napoli - Salvatore Bagni ha parlato ai microfoni di Tele A:

"Sei giorni prima della sfida col Verona, era un lunedì, sentii Gennaro Gattuso. E le sue parole mi sorpresero. Il calabrese mi disse le seguenti testuali parole: 'Non sono per nulla tranquillo, giocheremo contro dei pazzi scatenati'. Da parte del mister non c'era quella sicurezza di vincere la partita. Eppure la squadra allenata da Ivan Juric, prima del pareggio conquistato allo stadio Diego Armando Maradona, non se la passava bene, anzi. Veniva da risultati assai deludenti in campionato".