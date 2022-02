Bagni: "Napoli-Inter? Sarà campione d’Italia chi vincerà sabato! Lobotka gioca in maniera divina, Insigne ha un sogno"

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

«Il Napoli per me è sempre stata una squadra da scudetto. Favorita, per valori tecnici, alla pari dell’Inter; il Milan dietro; poi le altre. C'erano ragioni squisitamente tecniche su quel pronostico»

Ed ora, tocca proprio a loro: Napoli e Inter, separate da un punto.

«Sarà campione d’Italia chi vincerà sabato. Se lo fa l’Inter, scava un solco, perché ha comunque una partita da recuperare; se lo fa il Napoli, stacca la rivale e la costringe ad andare incontro alla sfida con il Bologna, quella che le manca, senza certezze»

Scelga un uomo-simbolo per parte.

«Spalletti per il Napoli. È stato subito chiaro, non si è nascosto, non ha costruito alibi, ha usato un linguaggio diretto. Per l’Inter metto Brozovic»

La sorpresa?

«Mi viene da pensare a Lobotka, gioca in maniera divina. È la dimostrazione di quanto Spalletti abbia inciso: il Napoli avrà Ounas e ha avuto tanto da Petagna. Aggiungerei pure Juan Jesus»

Il Napoli aspetta di ritrovare Insigne.

«Ma non si dica che sia distratto dal proprio futuro. Non giudichiamolo dal rendimento: ci sta di attraversare un momento in cui neanche le cose semplici ti riescono. Io penso invece che nella sua testa, oggi, ci sia un sogno: lasciare l’impronta per la storia proprio prima dell’addio. La scelta di Toronto ha anche un risvolto affettivo: evitare di dover giocare da avversario contro il Napoli»

