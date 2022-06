Baggio: "Italia? E' una vergogna che non sia sia qualificata al Mondiale"

Ultime calcio - A margine del taglio del nastro del nuovo volo Roma-Buenos Aires di ITA Airways l’ex Pallone d’Oro Roberto Baggio ha parlato anche della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali in Qatar:

“Sono emozionato e orgoglioso di volare questa sera su un aereo dedicato a me, quando me l’hanno detto pensavo fosse uno scherzo. Questa sera torno in Argentina dopo tre anni, un paese con cui ho un legame forte e che mi ha affascinato trent'anni fa per i suoi colori, la sua gente e la sua storia. - continua Baggio come riporta Sportmediaset - È una vergogna che l’Italia, pur avendo vinto l’Europeo, non si sia qualificata di diritto al Mondiale. Una vera follia. Una partita secca si può perdere contro chiunque, ma questi ragazzi avrebbero diritto a un premio per quello che hanno fatto all'Europeo. Se io fossi stato in quella squadra avrei faticato ad accettarlo e mi fa rabbia. Sconfitta con l'Argentina? Credo che l’Italia abbia sofferto l’eliminazione che ha avuto dal Mondiale, per me è un discorso psicologico".