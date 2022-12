Bacconi: "Napoli, se superi gli scogli Inter e Juve, avrai la strada spianata per lo scudetto"

Adriano Bacconi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb:

"Sarà da vedere come ripartirà il Napoli, il ritorno della Juve sarà un tema. Bisognerà capire come tornano e con che testa i reduci dal mondiali, i delusi e gli entusiasti. Se supera lo scoglio Inter e Juve, il Napoli avrà la strada spianata, ha dimostrato di avere un organico in grado di superare le difficoltà. Spalletti? Sta facendo vedere di gestire bene il gruppo e anche i giocatori inesperti, inquadrandoli bene tatticamente. C'è tutto perché sia l'anno di Spalletti"