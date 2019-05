Bacconi contro tutti: "Ridicolo parlare della battuta di Ancelotti sulle bambole! Ha ereditato il ciclo Sarri, difficile da gestire"

Adriano Bacconi ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante Il Bello del Calcio:

"Per fare un'analisi obiettiva dovete tornare ai nastri di partenza, il Napoli era dato al quinto posto dietro le milanesi e la Roma contro avversarie che avevano già un anno di lavoro. Ancelotti ha ereditato il ciclo Sarri, la cosa peggiore per chiunque e l'ha col sorriso. Mi fa ridere che si parli non di cosa abbia fatto, ma di una battuta sulle bambole detta a Dimaro. Ha fatto bene in Champions, non bene in Europa League ma ci è arrivato nel momento peggiore. Comunque è stato eliminato da due squadre arrivate in finale. Poteva fare di più in Coppa Italia. Al prossimo anno porta la squadra meglio di Juventus, Milan e Inter che cambiano allenatore. Merita almeno 6,5".