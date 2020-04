Azmoun, l'intermediario: "E' gestito dalla famiglia. Mi ricorda molto Mertens. Gli avvocati del belga parlano con altri club"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Vincenzo Morabito, agente di calciatori ed intermediario della trattativa Azmoun. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Abbiamo dei contatti tramite conoscenze iraniane col papà del calciatore che espresse la volontà di portarlo in Inghilterra. Poi è venuto fuori il discorso Italia quando si parla di Napoli. Ad oggi non c’è alcuna trattativa, ma è la famiglia che gestisce il calciatore. E’ un giocatore interessante, un attaccante molto simile a Mertens. Si adatterebbe bene agli schemi di Gattuso, ma ha due inconvenienti. Lo Zenit è il club russo più ricco ed è sempre difficile portar via calciatori da lì, e poi c’è il discorso del fatto che è extracomunitario, ma è risolvibile. Mertens? Credevo che restasse al Napoli, ora lo sono un po’ di meno. A febbraio doveva arrivare il rinnovo alla fine del calcio mercato. Poi il suo avvocato sta continuando a parlare con altri club all’estero, tra cui il Chelsea. Insigne? Ci sono retroscena che non sono usciti fuori, ma la verità è che il giocatore vuole restare a Napoli ed è anche la soluzione più logica mentre Raiola voleva portarlo all’estero. Il mercato sarà aperto fino a fine marzo, torniamo ai vecchi tempi”.