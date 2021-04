Azerbaigian, Carbone: "Politano meglio di Lozano al momento. Demme e Fabian, giusto che giochino anche se Bakayoko..."

Benito Carbone, ex attaccante del Napoli, attualmente collaboratore di Gianni De Biasi alla nazionale dell'Azerbaigian, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "NapoliMagazine.Com":

"Vittoria importante del Napoli, a Genova contro la Sampdoria, per poter preparare al meglio le prossime due partite contro Inter e Lazio, che potranno essere determinanti per la corsa Champions. Fabian Ruiz e Koulibaly su tutti. Il senegalese sta tornando ai livelli che tutti conosciamo. Benissimo Osimhen per atteggiamento, generosità, e sempre importante, dopo il vantaggio, in campo aperto. Mi è piaciuto l’atteggiamento, la voglia di dominare l’avversario e molti sviluppi, specie sulla catena di destra, nella metá campo avversaria. Si puó migliorare qualcosa nell’attenzione in fase di non possesso. In partita Gattuso ha sempre il polso della situazione, lui si rende conto delle condizioni fisiche dei giocatori e ha la percezione di ció che accade. È tutto soggettivo, da un divano, e sopratutto dopo la partita, giudicare è sempre troppo facile. Io penso che le scelte di un allenatore vengano già messe in discussione ogni volta che i risultati non arrivano, se cominciamo a farlo anche quando si vincono, e bene, le partite, diventa complicato. Ingenua l’ammonizione di Lozano, credo che in questo momento Politano possa assicurare maggiore imprevedibilità e fantasia del messicano. Insigne ha fatto un’ottima partita, quando ha la palla lui hai sempre la sensazione che possa succedere qualcosa, e questo crea apprensione alle difese. Poi e’ ovvio che un giocatore con quella qualità possa fare sempre di più, ma mi tengo la buonissima prestazione se questo è il risultato. Dipende dalle partite, Demme, Zielinski e Fabian costituiscono un centrocampo qualitativo e quantitativo, ed in questo momento e’ giusto che giochino loro. Bakayoko peró assicura in alcune partite, quando serve, un’importante fisicità. A otto partite dalla fine, in una situazione del genere, conta tutto. Conta il risultato che fai tu, conta quello che fanno le altre. Conta tutto".