Avv. Lauri: "Simeone, l'argentino che danza al Maradona sotto la buona stella di D10S e infiamma una città"

L'avvocato Giuseppe Lauri, esperto di diritto sportivo e titolare della AGL Management Exclusive, ha scritto per CalcioNapoli24.it un pensiero in merito a Napoli-Roma, e al gol decisivo del Cholito Simeone:



"Un argentino che danza in una notte magica al Maradona con un goal pazzesco! Napoli-Roma, atmosfera da brividi: Coca Cola per un evento stile Notti Magiche, e perché un argentino in maglia azzurra è sempre una bella storia da raccontare!

La dimensione della grandezza del Cholito si avverte nella presenza viva nello spogliatoio del Maradona, tra il primo e il secondo tempo, quando le squadre rientravano in campo e lui ha cercato Victor per stringerlo in un forte abbraccio per delega di una città. Per molti un dettaglio, per chi capisce di calcio tal gesto fa tutta la differenza del mondo che trasforma una squadra di calcio in un gruppo solido, affamato, con tante facce pulite, ma dallo spirito guerriero. Perché Napoli e il Napoli quest’anno camminano insieme, l’una accanto all’altro come “duie Frat”…

Dopo il bel pareggio del Faraone, il Napoli non ha gettato la spugna con superbia, ha insistito ed ha trasformato la delusione in ferocia agonistica, in determinazione e fame di punti, meritando di vincere perché il calcio è come la boxe: se non riesci a vincere ai punti, devi mettere ko l'avversario. Senza cercare compromessi, fino all'ultimo gong, tutti appassionatamente innamorati!

Il sinistro del Cholito, un sinistro argentino, un sinistro da 10, un sinistro all'incrocio dei pali, sotto la buona stella del Maradona, riscalda i cuori e avvicina la metà di un viaggio meraviglioso cui ognuno di noi ci sta mettendo dentro un qualcosa di proprio, era destino, era solo questione di tempo, prima o poi tocca a noi.

Abbiamo appreso dalle radio del mal di pancia, ma siam sicuri che erano le farfalle nello stomaco a determinarti, era la sensazione di magia di chi sa che sta per scrivere un pezzettino di Storia, con un popolo intero, in un meraviglioso viaggio dal sapore inedito ed indelebile: manca un altro po'!".