Avv. La Marca: "Vendita Napoli o Bari? De Laurentiis farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni"

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato ed esperto in diritto sportivo.

Ricorso multiproprietà Napoli – Bari: “Appare notorio che De Laurentiis ricorrerà al Collegio di Garanzia del Coni, i termini di 30 giorni per attivare tale procedura decorreranno dalla pubblicazione delle motivazioni della decisione presa dalla Corte D’Appello, la quale ha respinto il ricorso sulle multiproprietà. A differenza dei precedenti due gradi di giudizio (Tribunale Federale e Corte Federale D’Appello), che sono stati emessi da organi endofederali, il Collegio di Garanzia del Coni si differenzia essendo un organo esofederale e che costituisce, nelle materie in cui non è riconosciuta la competenza esclusiva della giustizia sportiva, “la condizione di procedibilità” per proseguire il giudizio dinanzi alla giustizia amministrativa – ordinaria. Condivisibili appaiono le ragioni della famiglia De Laurentiis che ha investito nel Bari prima della modifica dell’art 16 bis delle Noif (la quale ha effetto retroattivo), consapevole che prima della suddetta modifica solamente la partecipazione alla stessa categoria avrebbe costretto a cedere una delle due proprietà, mentre allo stato attuale delle cose entro 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025 sarà obbligata a fare una scelta. Ovviamente di ciò ne sono informati i potenziali acquirenti e questo andrà ad influire notevolmente sul prezzo di vendita di una delle proprietà, nonostante gli enormi investimenti portati avanti, basti pensare quanto fatto a Bari, che dopo tanti anni difficili, grazie all’intervento della famiglia De Laurentiis è ritornata nel calcio che conta potendo fare affidamento su una proprietà solida e seria.”

Indice di liquidità – “Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso della Lega Serie A contro la Figc sul tema indice di liquidità, che pertanto non sarà vincolante per l’iscrizione al prossimo campionato. La pronuncia del Collegio è molto interessante, visto che non si discute nel merito la misura, ma le tempistiche riguardanti la sua introduzione e suoi effetti retroattivi.”

Juventus – “Puntare su Pogba e Di Maria ha un significato chiaro e preciso: essere immediatamente e nuovamente competitivi. Dopo alcune stagioni difficili la società bianconera ed anche Allegri non possono permettersi un campionato da comparse e da questo punto di vista la direzione della Juventus sul mercato appare ben chiara, puntando su elementi dalla comprovata esperienza internazionale e che sicuramente vorranno fare bene in questo campionato anche per arrivare al meglio al mondiale del Qatar 2022. Come già detto non sottovaluterei nemmeno il potenziale arrivo di Kostic, che potrebbe rivelarsi, visto anche la sua duttilità tattica, uno degli acquisti migliori degli ultimi anni del club. Piace anche l’idea di affiancare questi giocatori di esperienza con elementi di prospettiva alcuni già presenti nella rosa come Gatti, Miretti e Rovella, o che potrebbero arrivare su tutti Cambiaso ed Udogie, giovani italiani che potrebbero costruire l’ossatura azzurra della nuova Juventus che in tanti cicli bianconeri ha fatto le fortune del club.”

Salernitana – “È davvero un peccato dopo aver raggiunto una storica salvezza che il binomio Iervolino-Sabatini si sia scisso. Però se le divergenze erano così insormontabili è stato meglio intervenire prima dell’inizio della stagione e soprattutto del mercato. Morgan De Sanctis, in tal senso, può essere il nome giusto per le idee innovative che vuole portare avanti il presidente. È evidente che tra gli addii per la fine dei prestiti e giocatori che sono rientrati alla base, ma che non faranno parte del futuro progetto tecnico, ci sarà tanto da lavorare per allestire una rosa che possa permettere ai granata di evitare i patemi della scorsa stagione, ma i nomi che vengono accostati al sodalizio campano fanno ben sperare.”

Napoli – “Fino adesso la strategia del Napoli sul mercato è stata impeccabile con gli arrivi di Olivera e Kvaratskhelia e il riscatto di Anguissa. Discorso invece più complesso in merito alla questione rinnovi dei vari Mertens, Ospina, Koulibaly e Ruiz. Per i primi due può esserci anche una scelta societaria di non volere investire cifre importanti per prolungare la loro esperienza in azzurro, difatti il sodalizio campano potrebbe aver deciso di puntare su Meret e Deulofeu ritenendoli più adatti e più sostenibili per il nuovo ciclo azzurro. Koulibaly e Ruiz sono entrambi a scadenza 2023 e perderli a zero nell’era post Covid sarebbe davvero delittuoso, in tal caso la società dovrà essere brava in caso di mancato rinnovo soprattutto di Fabian a capitalizzare il massimo da un’eventuale cessione.”