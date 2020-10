Avv. Chiacchio: "Il Napoli non perderà 3-0 a tavolino, quadro giuridico chiaro! Non è scontato neanche che lo assegni il Giudice Sportivo, vi spiego..."

Ultime calcio Napoli -Napoli - Sul caso Juventus-Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli Edoardo Chiacchio, avvocato ed esperto di diritto sportivo:

"A mio avviso non è affatto scontato che il giudice sportivo assegni il 3 a 0 a tavolino in favore della Juventus. Io credo che il Napoli si costituirà con un ricorso, preannunciandolo entro oggi, perché la società che non disputa una partita può chiedere che gli venga riconosciuta la causa di forza maggiore. Credo che il Napoli imboccherà questa squadra. Quando c'è un preannuncio di reclamo, basta solo questo affinché la decisione del giudice venga sospesa. A mio avviso, domani il giudice non deciderà ancora. Nel momento in cui il giudice dovesse esprimersi, il Napoli avrebbe 7 giorni per poter presentare il proprio ricorso presso la Corte Sportiva d'Appello Nazionale, organo di ricorso presso la FIGC. La parte soccombente, non per forza il Napoli, può proporre ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, ma eventualmente anche l'intervento o un ricorso dinanzi la giustizia amministrativa ordinaria come il TAR del Lazio e poi Consiglio di Stato, senza violare la clausola compromissoria della Lega Calcio. Ci prepariamo ad un lunghissimo iter burocratico, qualora non si riuscisse a trovare una soluzione "politica" o di mediazione tra le parti".