Auto rubata, Spalletti risponde: "In Italia accade 100 mila volte l'anno, basta parentesi su Napoli"

Furto auto Spalletti, arrivano le parole del tecnico del Napoli riguardo l'accaduto. Infatti, durante la conferenza stampa pre Napoli-Torino Spalletti ha risposto in mertio all'episodio delle ultime ore. A Spalletti è stata rubata la sua auto fuori l'Hotel Britannique.

Auto rubata a Spalletti, la risposta dell'allenatore

L'accaduto è avvenuto nelle ultime ore, quando l'allenatore ha denunciato il futuro della sua auto Panda fuori l'Hotel dove alloggia in città. Indagini in corso riguardo quanto è accaduto, intanto, nella conferenza stampa pre partita ha voluto chiarire la questione rispondendo ad alcuni giornalisti in sala stampa.

Queste le parole di Luciano Spalletti sull'episodio dell'auto rubata fuori l'Hotel di Napoli:

"Furto dell'auto? In Italia per gioco sono andato a vedere, rubate 100 mila auto all'anno, non capisco perché si voglia fare una parentesi per Napoli".