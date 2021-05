Aurora Leone cacciata dalla Partita del Cuore: "Sei donna non giochi, metti il completino in tribuna!" [VIDEO]

Napoli - Aurora Leone cacciata dalla 30esima edizione de La Partita Del Cuore. Dopo anni sulla Rai questa sera per la prima volta in onda a Canale 5 La Partita del Cuore è stata rovinata da un episodio vergognoso di maschilismo per quanto accaduto ad Aurora Leone dei The Jackal.

Partita del Cuore contro il cancro come di consueto, dove a Torino è stata cacciata Aurora Leone dei The Jackal con il collega Ciro Perillo. Parole senza vergogna di Gianluca Pecchini, dg della Nazionale cantanti, che si sarebbe rivolta ad Aurora Leone dicendo: “Vabbè ma tu mica giochi, tu sei qui come accompagnatrice‘” Aurora ha provato a spiegare: “Ho risposto che ho la convocazione stampata e mi hanno chiesto la taglia dei completini”. L’ultima risposta ha fatto raggelare i due protagonisti della vicenda? “I completini te li metti in tribuna, da quando in qua le donne giocano?“. In seguito è stato necessario l'intervento di alcuni cantanti come Eros Ramazzotti e Andro dei Negramaro.