Auriemma: "Zielinski? Ha dichiarato il falso dicendo che non ha mai chiesto di andare via"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" chiamando in causa Piotr Zielinski e le sue ultime frasi.

Ecco cosa ha dichiarato Auriemma:

"Mertens cosa doveva rispondere? L’email è una provocazione perché lui non può fare la proposta al Napoli, è il Napoli che deve fare subito l’offerta al miglior marcatore della storia del club. Osimhen che deve dire? Può mai dire bugie come Zielinski che ha detto che non ha mai chiesto di andare via? Da qui si capisce il carattere del calciatore: Politano ha fatto dichiarare all’agente che vuole andare via mentre Zielinski ha dichiarato falsità".