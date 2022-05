Auriemma su Spalletti: "Troppo permaloso, inaccettabile un gesto in conferenza"

Il giornalista di Tuttosport Raffaele Auriemma ha parlato a Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia La Rete”, sito da cui sono tratte le parole successive:

“Io non sento tante persone che vogliono Spalletti via, alcuni sono amareggiati e delusi ma ce l’hanno con tutti. Vivere un hotel è un dedicarsi pienamente al lavoro, c’è più opportunità per socializzare in hotel rispetto alle mura domestiche. ‘Ho trovato la soluzione: ho ricevuto il preventivo per un camper ed il prossimo anno girerò il quartiere ogni mese così partecipo a tutte le feste rionali’ questa è stata la risposta di Spalletti, ironica, verso De Laurentiis.

L’errore di Spalletti è stato quello di non utilizzare Mertens quando il Napoli era in difficoltà.

Spalletti in conferenza è un po’ su di giri, ha appena detto: ‘Volete distruggerci’, e pare abbia rivolto frasi sessiste ad alcune colleghe donne. Io credo che sia inaccettabile, è un tecnico che non risponde alle domande. Mi dispiace che non ci siano colleghi che prendono posizione, ora non so se è vero risentiremo poi la conferenza.

Spalletti ha fatto benissimo quest’anno anche se non ci ha permesso di godere del rush finale con Inter e Milan.

Spalletti è troppo permaloso per poter essere ad alti livelli, deve essere più responsabile, ha attaccato la stampa per motivi infondati. Non capisco perché la collega di canale 8 dopo aver sentito la battuta sul passaggio a livello non abbia controbattuto, né tanto meno qualche altro presente. Spalletti deve spiegare qual’è il senso della battuta, non si può arrivare a questo livello di degrado. L’apprezzamento per l’allenatore viene a cadere dopo questa conferenza. Le domande ai colleghi le deve fare in separata sede non durante una conferenza stampa. Dopo Empoli è stato costretto dal presidente a tornare a Napoli. È stata una pessima conferenza”