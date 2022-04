Auriemma: "Spalletti? Ho la sensazione che non sia libero nella scelta della formazione, è influenzato dai leader dello spogliatoio"

"I soliti cosiddetti esperti di calcio non hanno perso tempo a bersagliare Spalletti che, di sicuro ha le sue responsabilità, ma ha fatto un lavoro eccellente con una Champions ormai vicina, sia pure con un solo punto in più rispetto alla gestione Gattuso, e soprattutto con un terzo posto con vista scudetto". È la fotografia del momento del Napoli scattata da Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

Auriemma su Spalletti

“Le romane che affronteranno le milanesi sono motivate e ben allenate e potrebbero dare una grande mano al Napoli, che può ancora vincere lo scudetto, ma deve assolutamente vincere ad Empoli. Ho la sensazione che negli ultimi tempi Spalletti non sia libero nella scelta della formazione influenzato dai leader dello spogliatoio. Nulla di sbagliato, ma alla fine è sempre l'allenatore che decide"

