Auriemma: "Sicuri che il Napoli abbia bisogno di rinforzi? C'è Lozano..."

Ultime calcio Napoli - Il Napoli ha vintoo a Marassi contro il Genoa. Raffaele Auriemma, attraverso un video su Youtube, ha dichiarato:

"Fatte valutazioni concrete, reali, oggettive sulla rosa del Napoli. Davvero vogliamo sperperare danaro per prendere giocare che forse non saranno più forti di quelli che dovranno andare via. Lascia stare Callejon, il suo percorso nel Napoli credo sia finito. Ma veramente vogliamo investire su Boga, Everton, Rashica, Under? Noi lo abbiamo già fatto con Lozano, ma lo avete visto nella cura Gattuso come sta rendendo? Vedo un ragazzo rinfrancato, nuovamente proprietario delle sue attitudini. Younes e Lozano, consiglierei a Gattuso, lasciamogli giocare anche qualche partita da titolare".