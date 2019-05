Auriemma risponde ad un tifoso: "Vincerà ancora la Juve? E che vuoi fare? L'anno scorso ha vinto grazie ad Orsato"

Raffaele Auriemma, giornalista di Radio Marte, è intervenuto nel corso di Si Gonfia La Rete, rispondendo ad un tifoso che già prevede la vittoria della Juventus anche nel prossimo campionato:

"E quindi che dovremmo fare. Hai ragione e quindi? Negli ultimi 8 anni la Juve ha vinto tutto, poi hanno preso dei trofei la Lazio e 3 il Napoli. Non è che abbiano vinto in tante. Ora che vuoi fare, tifare per la Juve? Questi siamo. La Juve ha alzato troppo l'asticella, quando prendemmo Higuain a Torino i miei colleghi dicevano che loro non potevano permetterselo, ora hanno alzato l'asticella. E' difficile, ma l'anno scorso senza Orsato il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto nonostante il divario economico. Pure l'Inter sarà una rivale, sicuramente, ma Ancelotti ha già continuità mentre le altre con nuovi allenatori all'inizio potrebbero avere qualche problema".