Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto sul proprio account per commentare la vittoria del Napoli con il Liverpool: "La vittoria del Napoli sul Liverpool non mi stupisce, piuttosto è un conforto per chi ha sempre valutato gli azzurri molto competitivi quando sono concentrati ed equilibrati. Un plauso al mercato, bistrattato da chi non capisce quanto è utile un bomber esperto come Llorente".