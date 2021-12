Auriemma: "Mi aspetto due colpi del Napoli ma non prima della Befana: ecco tutti i nomi seguiti da Giuntoli"

Calcio Napoli - Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele Club Italia sul calciomercato del Napoli:

"Tra pochi giorni si aprirà la finestra di mercato e, essendo partito un difensore come Manolas e Mario Rui fuori per squalifica, mi aspetto che il Napoli prenda un centrale il 2 gennaio e un esterno basso il 3 perché non puoi andare rimaneggiato a sfidare la Juve a Torino. Ma credo che ciò non accadrà prima del 6 gennaio. Tuttavia, bisogna riconoscere che i calciatori acquistati da Giuntoli sono tutti bravi, vedi Malcuit, Lobotka, Elmas che vale già 50-70 milioni e Petagna. Ma qualcosa si dovrà fare e penso a Gatti del Frosinone e Casale del Verona oltre a Mandava ma, per inserirlo in rosa, bisogna trovare una sistemazione a Ghoulam"