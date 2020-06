Auriemma: "La finale è nel segno di Ospina. Gattuso? Merita di vincere la Coppa Italia" [VIDEO]

Ultime calcio Napoli - Raffaele Auriemma ha parlato della qualificazione del Napoli in finale di Coppa Italia dopo il pari contro l'Inter:

Auriemma

"Al San Paolo c'è stato un vero spettacolo, denso di emozioni. L'Inter l'ha buttata sotto l'aspetto atletico, ma il Napoli ha saputo resistere. Mertens si è regalato l'1-1 e la storia del Napoli: 122 reti, miglior bomber della storia azzurra. Sarà una finale spettacolare, peccato senza tifosi. L'Inter ha dimostrato di poter meritare la finale, ma il Napoli non ha mollato. Ospina è salito in cattedra, dopo l'errore del primo gol, con tante parate, poi ha permesso il pareggio al Napoli con il lancio ad Insigne. La finale e nel suo segno. Gattuso meriterebbe di vincere questo trofeo, sarebbe per lui una grande soddisfazione per mitigare anche il dolore per la scomparsa della sorella Francesca".