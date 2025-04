Auriemma: "L'Inter è in pieno panico! È una squadra logorata da questa cosa"

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione "Pressing" su Canale 5. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"McTominay è diventata la soluzione a Kvaratskhelia, i numeri dicono che sia il miglior scozzese mai capitato in Serie A. È l’uomo dello scudetto. È l’alter ego di Lukaku in attacco, che è venuto a mancare dopo l’addio di Kvara. C'è un dato importante, che dice l'Inter non segna da tre partite, mentre il Napoli non subisce gol da tre partite di fila. L’Inter è una squadra in pieno panico, è logorata dal pensiero della gente ed ha trascurato le altre competizioni, ma ora rischia di far male anche in Champions League. Anche col Bayern, ha rischiato di uscire...".