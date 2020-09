Auriemma: "Il Napoli può giocarsela con Inter e Juventus! Oggi mi sono davvero divertito, non è stata la noia mortale vista con Ancelotti”

Napoli - Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni al proprio canale Youtube: "Il Napoli ha delle alternative straordinarie e possibilità di intercambiare i calciatori che non molti hanno in Serie A, forse Inter, Juventus e Milan. E poi ci siamo noi: ce la giochiamo con queste tre? Io dico di sì! Mi sto illudendo? Mi voglio illudere. Poi però quando vedremo che il Napoli – come io dico da parecchio tempo – è una squadra altamente competitiva, e se Koulibaly dovesse restare, noi saremo ancora più forti. Con Gattuso è cambiato tutto: abbiamo visto un gruppo solido, concreto, efficace. Oggi mi sono davvero divertito. Non è stata la noia mortale vista con Ancelotti”.