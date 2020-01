Auriemma: “Gattuso sta lavorando a fondo sulla parte atletica dove prima non si faceva bene. Inter? Il Napoli non ha più nulla da perdere” [VIDEO]

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo canale ufficiale YouTube: "C'è attesa per la reazione del Napoli contro l'Inter. Leggendo le dichiarazioni dei calciatori, vediamo che dicono che le gambe sono pesanti. Questo vuol dire che Gattuso ci sta dando dentro da questo punto di vista. Sta lavorando dove prima non si andava a fondo ma nessuno poteva criticare perché c'era un nome che solo a pronunciarlo dovevi alzarti in piedi. Gattuso sta ritornando all'epoca dei titolatissimi che tanto ha fatto bene in passato con Mazzarri e Sarri. Ma questo organico resta di valore anche per coloro che dovranno subentrare. Mercato? Dobbiamo concentrarci su quelli che ci sono e non su chi arriverà. Il Napoli ora non soffrirà più d'ansia di prestazione perchè non ha nulla da perdere contro l'Inter così come nelle altre prossime gare importanti di gennaio"