Auriemma: "Fabian ha chiesto 4,5mln per il rinnovo, può fare la fine di Milik... Tagliafico? Solo se il Toronto prende subito Ghoulam"

Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Teleclub Italia durante Club Napoli Night:

"Non avrei mai immaginato che il Toronto avesse offerto così tanto ad Insigne. Ha dato fastidio la tempistica tipica di chi teme di perdere la commissione milionaria per la cessione, vale a dire l'agente del calciatore. Invece, c'è un patto tacito tra il Napoli e Mertens, la cui permanenza dipenderà dal suo rendimento. Per Fabian Ruiz c'è una situazione di stallo: ha chiesto un ingaggio di 4,5 milioni a stagione. Va a scadenza nel 2023, quindi dovrebbe venderlo adesso. Altrimenti, sarà tribuna come fu per Milik. Mi piace moltissimo Zerbin che è un 2000 e numericamente sostituirà Insigne. Tagliafico non serve adesso. Verrebbe subito solo se il Toronto chiedesse Ghoulam".