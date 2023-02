Auriemma: "De Laurentiis si è trovato davanti ad un bivio, cacciare Spalletti o mandare via 10 giocatori"

Raffaele Auriemma, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A:

"C'è una differenza tra il Napoli di quest'anno e quello dell'anno scorso. Ad aprile 2022 il Napoli gettò alle ortiche la lotta scudetto. Dopo Empoli-Napoli 3-2 De Laurentiis ordinò il ritiro ad oltranza. Ritiro che poi si risolse in una serie di cene consecutive, perché De Laurentiis voleva capire cosa stesse accadendo in quello spogliatoio. Tirando le somme il presidente si trovò di fronte ad un bivio: mandare via Spalletti, visto ciò che stava succedendo, o mandare via 10 giocatori. Lui ha deciso di mandare via 10 giocatori, e ha fatto bene visti i risultati".