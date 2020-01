Auriemma: "Cosa abbiamo sotto ai piedi? Il burro? Regalati tre gol all'Inter, sono indignato"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Inter sul proprio canale YouTube. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Vedere il Napoli perdere in quel modo contro un'Inter fortissima però i tre gol glieli abbiamo regalati sul piatto d'argento. Ma poi scivoliamo sempre, tre su tre partite: ma cosa avete sotto ai piedi il burro? Il Napooli ha dimostrato di avere un minimo di organizzazione però poi tira Lukaku e Meret che fino a questo momento è stato il migliore del Napoli si fa passare il pallone in mezzo alle mani. Poi dopo che sei riuscito a dimezzare lo svantaggio, fai il terzo regalo all'Inter. Indignato, non è possibile che questa squadra giochi con poca personalità".