Auriemma: "Bisogna fermare la Coppa d'Africa! Osimhen ancora non è guarito"

Raffaele Auriemma ha commentato sul canale YouTube le convocazioni della Coppa d'Africa: "Non è una cosa normale vedere due infortunati seri non completamente guariti, come Osimhen o Koulibaly, raggiungere le proprie nazionali dopo la convocazione per la Coppa d’Africa. Osimhen avrà un parere sfavorevole sia da parte del medico sociale del Napoli che del chirurgo che l’ha operato, vi sembra una cosa logica che venga poi messo nella disponibilità della nazionale nigeriana? Deve intervenire la FIFA, che già sta accettando un torneo che si gioca nel corso della stagione”.

