Atalanta, Pessina: "Il nostro obiettivo era passare il turno, abbiamo una forza incredibile e lo abbiamo dimostrato!"

Ultime notizie Napoli calcio – Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Gol? La cosa più importante è aver passato il turno ed essere in finale di Coppa Italia. Era il nostro obiettivo. Da inizio ottobre giochiamo ogni tre giorni. Abbiamo una forza incredibile e questa sera lo abbiamo dimostrato. Alla Nazionale ci penso perché è l'obiettivo più grande per ogni calciatore. Sono concentrato sull'Atalanta perché c'è tanto da fare, a partire dal turno di Champions League. Sarebbe bellissimo tornare in Nazionale ovviamente, sarebbe un altro sogno che si avvera. Ho sempre giocato in tutti i ruoli del centrocampo, ora agisco da centrocampista avanzato nell'Atalanta. Anche mister Mancino gioca con uno dei due interni di centrocampo che spinge molto, ha un modo di giocare molto dinamico. Gomez è insostituibile, abbiamo giocato anche insieme. Abbiamo caratteristiche diverse, abbiamo dato entrambi il massimo per questa maglia. Marcatura su Bakayoko? Nasce tutto dalla fase difensiva".