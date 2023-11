Atalanta-Napoli, la prima conferenza stampa di Mazzarri: seguila su CN24, l'orario | DIRETTA

Ultimissime Calcio Napoli - Inizia l'era Mazzarri 2.0 in casa Napoli, con la prima conferenza stampa dal ritorno a Napoli dell'allenatore del trio Cavani-Lavezzi-Hamsik. Dieci anni dopo dalle grandi imprese che riportarono gli azzurri prima in Champions League e poi ai vertici del campionato, il tecnico di San Vincenzo ritorna dove è iniziato un amore unico con l'obiettivo di risollverare una squadra campione d'Italia tragicamente precipatata nel nuovo per un feeling mai nato sotto la precedente gestione tecnica.

Conferenza Mazzarri in diretta: le dichiarazioni

Oggi alle ore 15.30 si terrà la prima conferenza stampa di Walter Mazzarri, dopo le primissime parole in esclusiva rilasciate a CalcioNapoli24 al suo arrivo in città. Potrete seguire qui la diretta testuale della conferenza, dalle ore 15:00, con il nostro inviato Claudio Russo, in collegamento da Castel Volturno già dalle ore 12:00.