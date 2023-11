Mazzarri scherza: "Sensazioni? Sono stanco, sono giorni che non dormo. Tutto bello come al solito". C'è Frustalupi | VIDEO ESCLUSIVO

Ultime notizie Napoli - Ci siamo, Walter Mazzarri sta per arrivare al Konami Training Center di Castel Volturno per iniziare la sua seconda era da allenatore del Napoli. Il toscano è stato ufficializzato ieri pomeriggio dal presidente Aurelio De Laurentiis, contestualmente all’esonero di Rudi Garcia. Mazzarri ha lasciato verso le 12 l'Hotel Serapide di Pozzuoli con Nicolò Frustalupi, che sarà il suo vice e che torna a Napoli dopo aver allenato la Primavera nella scorsa stagione.

Aggiornamento 12.30 - È arrivato da pochi minuti nel centro sportivo del Napoli Walter Mazzarri.

Mazzarri scherza prima dell'allenamento

"Prime sensazioni? Sono stanco, sono giorni che non dormo (ride, ndr). Tutto bello come al solito qui. Ora Castel Volturno? Certo!" ha detto Mazzarri ai tifosi presenti, con i quali si è concesso i classici selfie prima di salire in auto.

SSC Napoli, il programma

Il Napoli riprenderà oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 25 novembre con Atalanta-Napoli, 13esima giornata di Serie A (ore 18).

Gruppo ridotto per Mazzarri, visti i tanti azzurri impegnati con le Nazionali.

Questi tutti i calciatori del Napoli convocati per impegni internazionali: