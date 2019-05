Atalanta, Ilicic: "Nel mondo del calcio odio due cose, fare riscaldamento e il Fantacalcio. Ora tutti mi chiamano 'professore', ma preferisco Jojo"

Dai canali ufficiali dell’Atalanta arrivano alcune dichiarazioni di Josip Ilicic, fra i protagonisti dell’incredibili stagione nei nerazzurri che ad una giornata dal termine del campionato occupano la terza posizione in classifica. Ecco un estratto delle parole dell’attaccante sloveno, protagonista anche di un passaggio sul fantacalcio:

Il gol più bello con l’Atalanta? “Quello con il Borussia Dortmund. E’ stato emozionante per me, per i miei compagni e per tutta la città. Ho fatto un grande stop in area”.

Il Fantacalcio? “Ci sono due cose che mi danno fastidio nel mondo del calcio: fare il riscaldamento e il Fantacalcio, come se noi calciatori pensassimo a questo gioco. Noi giochiamo per la società, per la città e per noi stessi e basta”.

Il soprannome che preferisco? “Adesso mi chiamano tutti “Il professore”, ma il mio soprannome da sempre è JoJo, lo usa anche mia mamma”