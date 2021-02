Atalanta, Gasperini pensa già alla Champions: "Da domani testa al Real Madrid". Ma prima c'è la sfida col Napoli

Napoli - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport: "Senza la prodezza di Muriel era difficile cambiare la partita oggi. Il Cagliari è una squadra forte anche fisicamente, noi abbiamo provato tanto nel secondo tempo e abbiamo avuto diverse situazioni pericolose. Dopo però se non viene fuori questa giocata di Muriel non vinci. Muriel è il giocatore che ha giocato più di tutti, ci marciate troppo su questa cosa che parte dalla panchina. E' un giocatore che non salta una partita, magari vincerà la classifica cannonieri così. Da domani iniziermo a pensare al Real Madrid, poi anche al Napoli. Domenica ci sarà la partita con il Napoli e poi il Real Madrid, saranno giorni importanti. Non possiamo pensare di vincere la Champions, ma possiamo prendere ricchezza da questi confronti che possono servirci in campionato e in futuro".