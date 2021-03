Atalanta, Gasperini: "Ci trattano ancora come una squadretta, diamo fastidio a tutti"

Ultime notizie calcio Napoli - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano "L'Eco di Bergamo":

"Penso ai rumors di mercato sui nostri giocatori. Ci trattano ancora come la squadretta nella quale fare razzia, vogliono creare disturbo senza rendersi conto che qui il club e l'ambiente sono forti, molto forti. Per un motivo o per un altro diamo fastidio a tutti. A quelle davanti perché siamo degli intrusi, per quelle dietro invece siamo un'occasione di rivalsa".