Atalanta, Freuler: "Dobbiamo cambiare tutto, altrimenti sarà difficile andare in Champions"

Ultime notizie calcio Napoli - Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita persa contro il Cagliari. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

“Questa sconfitta arriva in un momento in cui potevamo vincere, sono arrivati questi episodi che ci hanno tagliato la testa. È colpa nostra che non l’abbiamo sbloccata, poi con uno in meno non ci siamo più riusciti. È strano che non vinciamo in casa, magari mancano i nostri tifosi, dobbiamo cambiare tutto subito, altrimenti sarà difficile arrivare in Champions”.

Come vi spiegate la mancanza di gol?

“Oggi abbiamo avuto qualche occasione subito e non l’abbiamo sbloccata. Piccole cose, manca lucidità. Abbiamo giocato anche a quattro in difesa, e gli esterni non andavano come se giocassimo a cinque. I nostri avversari si chiudono, però se guardiamo le partite tutte quelle che abbiamo perso in casa abbiamo avuto tante occasioni. Solo con Roma o Milan non è stato così. Per me manca lucidità, queste cose dobbiamo toglierle subito”.

Ora la Juventus.

“La prossima è con la Fiorentina. Con la Juventus siamo lì, se vuoi andare in Champions devi giocare al massimo e vincere anche contro di loro, altrimenti è difficile”.

Siete meno efficaci?

“Magari negli ultimi 20 metri non abbiamo attaccato come al solito, senza entrare bene in area. Non eravamo efficaci e per questo è colpa nostra. Dobbiamo lavorare sulla lucidità, sull’ultimo passaggio. Siamo in tanti a vincere gli uno contro uno, non ci mancano attaccanti. Dobbiamo ritrovare freschezza nella testa e lucidità”.