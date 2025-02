Atalanta choc, comunicato Lookman contro Gasperini: "Dichiarazioni profondamente irrispettose"

Ultimissime Serie A - Choc in casa Atalanta: scoppia il caso Lookman. Un nuovo dopo il tormentone estivo quando l’attaccante spingeva per andare al PSG.

Ieri pesante errore dal dischetto per il pallone d’oro africano in Europa League con Gasperini che nel post partita lo ha definito come “uno dei peggiori tiratori mai visti” in carriera. Ora è arrivato il comunicato di risposta dell’attaccante via Instagram:

“Mi rattrista, in un giorno come questo, dover scrivere questa dichiarazione, soprattutto per tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme come squadra e come città.

Essere preso di mira nel modo in cui è successo non solo fa male, ma è profondamente irrispettoso, soprattutto considerando l’immenso impegno e il duro lavoro che ho sempre messo ogni giorno per portare successo a questo club e agli incredibili tifosi di Bergamo.

La verità è che ho affrontato molti momenti difficili durante il mio tempo qui, la maggior parte dei quali non ho mai raccontato, perché secondo me la squadra deve sempre essere protetta e deve venire prima di tutto. Questo rende ciò che è successo ieri sera ancora più doloroso.

Insieme ai nostri incredibili tifosi, anche noi come squadra soffriamo per il risultato di ieri sera. Durante la partita, il rigorista designato mi ha detto di calciare il rigore e, per sostenere la squadra, mi sono assunto la responsabilità di farlo in quel momento.

La vita è fatta di sfide e di trasformare il dolore in forza, e continuerò a farlo.