Assenza Pioli per il Milan, Fedele: "Senza Sarri il Napoli avrebbe vinto 2 scudetti..."

Ultime calcio Napoli - Domenica il Milan affronterà il Napoli, Enrico Fedele ha commentato ai microfoni di Canale 8:

"Quando ci sono gli allenatori in panchina è peggio. Se Sarri non fosse mai andato la domenica in panchina, il Napoli avrebbe vinto due scudetti! Sarri è stato il più grande allenatore del Napoli dal lunedì al sabato, la domenica per via della sua cocciutaggine, alle volte ha sbagliato come nella parita clou contro la Juve, a Torino il 13 febbraio del 2016, quando fece entrare un attaccante e non un centrocampista e il Napoli perse per Zaza".