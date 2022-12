Assemblea azionisti Juventus, Agnelli rompe il silenzio: "Convinto di aver operato bene, dimissioni difficili ma giuste per il bene del club"

Serie A - Andrea Agnelli è tornato a parlare all'assemblea degli azionisti della Juventus, l'ultima con lui presidente. Il CdA della Juve si è dimesso e quella del 27 dicembre per approvare il bilancio è stata l'ultima con lui in carica.

"Lasciare la carica da presidente non è stato facile - ha ammesso parlando agli azionisti -, ma mi sono sempre impegnato a fondo per ottenere risultati. La Juventus viene prima di tutto e tutti e ora bisogna tutelare gli interessi del club.

Sono personalmente convinto di aver operato bene in questi anni di presidenza e i rilievi nei nostri confronti non sono giustificati. Per questo è stato giusto fare un passo indietro, la società deve difendere la propria posizione. I risultati ottenuti sono stati straordinari.

Sono fermamente convinto di aver operato bene e siamo confortati dal parere di professionisti ed esperti indipendenti che hanno attestato la piena correttezza dell'operato del nostro Consiglio.

Negli ultimi mesi è stata chiamata ad affrontare delle sfide senza precedenti. Il CDA ha analizzato gli elementi ricevuti dalle autorità. Il lavoro è stato molto impegnativo nell'interesse della Juventus e degli azionisti. Nei mesi di Settembre e Dicembre ci siamo riuniti più di 10 volte e nello stesso periodo si e regolarmente confrontato con i revisori. Ci sono state richieste riflessioni e analisi supplementari. A seguito del lavor che abbiamo svolto, il Consiglio ha richiesto di rivedere alcune stime, comunicandole al mercato in piena trasparenza. Il Consiglio continua a esercitare la governarce su alcune tematiche. Dopo aver terminato il nostro lavoro e completato il bilancio al 30 giugno 2022. Abbiamo supportato la società in questa fase".