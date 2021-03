ASL Napoli Nord 2, D'Amore: "Lazio-Torino? Fa piacere che altre ASL abbiano seguito la nostra strada. Blocco vaccini a scopo precauzionale: no a psicosi" [ESCLUSIVA]

Covid 19 - Antonio D'Amore, direttore ASL Napoli Nord 2, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Penso che oggi come oggi pronunciarci sarebbe difficile, ritengo che sia stato sospeso AstraZeneca è un atto di cautela e vigilanza verso le persone. Attnediamo che si pronunci l'Ema e siamo fiduciosi verso i vaccini. Sono numeri molto piccoli, nelle statistiche non vengono neanche riportate: non vorrei che questa psicosi generalizzata in futuro si potesse ripetere. Dobbiamo essere attenti a ciò che diciamo perchè qualsiasi cosa può generare ansie e paure, il vaccino è l'arma principale per uscire fuori da questa pandemia. Noi siamo pronti, aspettiamo solo il vaccino. Da domani riprendiamo a farli perché è arrivata fornitura Pfizer con gli over 80. Speriamo arrivino grandi quantità di vaccino, abbiamo cercato sempre di consumare tutti i vaccini a disposizione. ASL Torino come quella di Napoli su Lazio-Torino? Non ho mai avuto dubbi, il nostro dipartimento di prevenzione si è comportato come prevede la legge. Mi fa piacere che le altre ASL ci abbiano seguito, non è altro l'applicazione della legge"